Studie zeigt: So konsumieren junge Menschen - TUI, Pathfinder Ventures, Amazon

Noch in den 1980ern gehörten Sonnenbrand, Käse-Igel und Boccia am Strand für Urlauber einfach dazu. Heute darf es im Urlaub gerne etwas mehr sein. Individuelle Erlebnisse und neue Kulturen sind gefragt. Wie eine Untersuchung des Zahlungsanbieters Klarna zeigt, sparen vor allem junge Menschen gemessen an ihrem Einkommen deutlich mehr als ältere Generationen. Die häufigsten Sparziele dabei: Urlaub, Wohnraum und Rente. Grund genug, sich einige Konsumaktien näher anzuschauen und einen Blick auf deren Perspektive zu werfen.Lesen sie den Artikel hier weiter