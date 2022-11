Crowdinvesting-Projekt Mit künstlicher Intelligenz Sprachbarrieren abbauen

Graz (ots) - Mit capito in die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen

investieren



capito ist der führende Anbieter von Lösungen für leichte Sprache. Im Rahmen

einer Crowdinvesting-Kampagne lädt das österreichische Unternehmen Anleger*innen

ein, in KI-unterstützte Textverarbeitung zu investieren. Konkret geht es dabei

um die Weiterentwicklung von digitalen Tools, die schwer verständliche Texte

vereinfachen. Investor*innen können diesen wichtigen Meilenstein unterstützen

und eine barrierefreie Zukunft mitgestalten.



Das österreichische KMU capito wurde vor über 21 Jahren gegründet. Ziel des

Unternehmens ist es, im Sinne der Gleichberechtigung eine leicht verständliche

Kommunikation zu fördern. Denn: "Die Hälfte aller Menschen hat Probleme,

komplexe Texte zu verstehen", so Walburga Fröhlich, Gründerin und

Geschäftsführerin von capito sowie vielfach ausgezeichnete Social

Entrepreneurin. "Wenn Bescheide, Arztbriefe, Anleitungen oder Informationen in

Medien sowie alle Arten komplexer Information von so vielen Personen nicht

verstanden werden, haben wir ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem",

appelliert sie. Dabei sind nach dem Web-Zugänglichkeits-Gesetz öffentliche

Institutionen in Österreich seit September 2021 verpflichtet, verständliche

Informationen anzubieten. Ab 2025 müssen auch Privatunternehmen verständlich und

barrierefrei kommunizieren.