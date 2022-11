PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Freitag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Unterstützt wurden sie von einer positiven Stimmung an den internationalen Leitbörsen. Der Aktienmarkt in Moskau koppelte sich allerdings ab und verbuchte Verluste.

Der tschechische Leitindex PX gewann 0,36 Prozent auf 1243,78 Zähler, nachdem in Prag am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war. In der Gunst der Anleger standen vor dem Wochenende vor allem die Bankenwerte Erste Group und Moneta Money mit Zuwächsen von 0,9 beziehungsweise 2,3 Prozent. Im Energiebereich verloren CEZ -Titel 0,4 Prozent ab.