Zertifizierung als sozial verantwortliches Unternehmen (Empresa Socialmente Responsable) („ESR“): Das Unternehmen hat die offizielle ESR-Zertifizierung vom mexikanischen Zentrum für Philanthropie (Centro Mexicano para la Filantropia) („CEMEFI“) erhalten. Die Zertifizierung erfordert das Engagement des Unternehmens in fünf Bereichen: Geschäftsethik, Engagement für die Gemeinschaft, Schutz und Erhaltung der Umwelt, Lebensqualität für die Mitarbeiter und soziale Verantwortung des Unternehmens. Das Unternehmen erreichte auf der Grundlage aller Kriterien eine hervorragende Bewertung und gehörte zu den besten 10 % der rund 1.000 in Mexiko teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen.

