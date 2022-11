Nespresso, Pionier des portionierten Premiumkaffees, stellt neues Sortiment heimkompostierbarer Kaffeekapseln auf Papierbasis vor

Nach drei Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat Nespresso heimkompostierbare Kapseln auf Papierbasis entwickelt, die den Spitzenkaffee bieten, für den die Marke steht – ohne Kompromisse beim Geschmackserlebnis. Die Nachfrage nach kompostierbaren Verpackungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten steigt und etwa 45% der Franzosen kompostieren bereits eine oder mehrere Arten von Bioabfall[1].

Dazu Guillaume Le Cunff, CEO bei Nespresso: «Angesichts der Innovationsfreude von Nespresso haben wir immer wieder die Möglichkeiten des Kaffeeerlebnisses neu definiert. Seit wir in diesem Jahr zu einem zertifizierten B Corp-Unternehmen wurden, setzen wir uns stärker denn je dafür ein, das nachhaltige Angebot für Verbraucherinnen und Verbraucher zu erweitern. Wir freuen uns sehr, unsere erste heimkompostierbare Kapsel auf Papierbasis vorstellen zu können. Diese Kapsel ergänzt unser Sortiment an Aluminiumkapseln, die recycelbar sind und mit 80% recyceltem Aluminium hergestellt werden. Damit bieten wir eine weitere nachhaltige Lösung – ohne Kompromisse bei der Qualität.»

Mehrere Aspekte der Kapsel sind das Ergebnis einer exklusiven Technologie, darunter die Auskleidung der Kapselinnenseite mit Biopolymer, die den Kaffee vor Oxidation schützt.

Julia Lauricella, Head of Nestlé System Technology Center: «Angesichts von 40 Jahren Erfahrung mit Kaffeesystemen konnten wir gemeinsam mit dem Nestlé Institute of Packaging Sciences eine Kapsel auf Papierbasis entwickeln, die zuhause kompostiert werden kann und kompatibel mit vorhandenen Nespresso ORIGINAL Maschinen ist. Zudem erfüllt und übertrifft sie die hohen Erwartungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher in puncto Kaffeearomen und Geschmack an Nespresso haben. Wir haben ein Präzisionsformverfahren für Zellstoff mit einer biologisch abbaubaren Schutzschicht gegen Oxidation kombiniert, damit unser Kaffee bei Transport, Lagerung und während der Extraktion mit hohem Druck in unseren Maschinen geschützt ist.»