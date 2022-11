Während die Aktien-Indizes nur wenig verändert derzeit in einer Seitwärtsspanne handeln, platzen unter der Oberfläche Blasen: der Krypto-Crash könnte mit der drohenden Pleite der Krypto-Plattform Genesis eine nächste Welle erleben - und der wundersame Lauf von Elon Musk und Tesla scheint nun vorbei zu sein. Es ist noch nicht lange her, da war Tesla mehr wert als alle anderen Autokonzerne der Welt zusammen. Es ist auch noch nicht lange her, als die Kryptos in den Himmel stiegen. Aber nun fallen die Engel von Himmel - was in Zeiten des ultrabilligen Geldes aufgeblasen wurde, platzt nun. Von dem Platzen dieser Blase aber dürften Tsunami-Wellen ausgehen, die die Märkte noch treffen werden. Die Fed hat es gegeben, die Fed nimmt es nun wieder mit ihren Zinsanhebungen..

