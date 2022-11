Wann endet dieser Bärenmarkt bei Aktien? Dann, wenn die Fed umsteuert und die Zinsen nicht mehr anhebt bzw. sogar wieder senkt? Die Börsengeschichte zeigt, dass das eher nicht der Fall ist - vielmehr Aktien zunächst noch weiter fallen, wenn die Fed die Zinsen nach vorherigen Anhebungen wieder senkt. Der Grund: die Wirtschaft schwächte sich in diesen Phasen so stark ab, dass auch die Aktienmärkte unter Druck kamen (weniger Umsatz und Gewinn für Unternehmen). Das spricht dafür, dass der Bärenmarkt noch nicht vorbei ist - zumal die Fed absehbar wohl die Zinsen (wenn auch in kleineren Schritten) weiter anheben und die Bilanzsumme reduzieren wird. Ohnehin mißfällt der US-Notenbank jede größere Rally, wie Jerome Powell nun schon mehrfach klar gemacht hat..

Hinweise aus Video:

