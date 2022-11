XINCHENG, China, 25. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Viehzucht ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige zur Bekämpfung der Armut in Xincheng in der chinesischen Provinz Guangxi. In den letzten Jahren hat der Kreis Xincheng seine Bemühungen zur Umsetzung der Strategie der „Verbesserung der landwirtschaftlichen Stabilität" ausgebaut und die Entwicklung der Viehzuchtindustrie unterstützt und mobilisiert. Dadurch werden die Erfolge bei der Armutsbekämpfung konsolidiert, Impulse für die Wiederbelebung des ländlichen Raums gegeben und eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung in den Landkreisen vorangetrieben. In der ersten Hälfte dieses Jahres stieg der Bruttoproduktionswert des Bezirks im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % und der Wert für Landwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei um 5,3 %.