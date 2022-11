Wirtschaft Normenkontrollrat erwartet Fehler bei "Entlastungspaketen"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Normenkontrollrats geht von größeren Problemen bei der Auszahlung der unterschiedlichen "Entlastungsmaßnahmen" der Bundesregierung aus. "Jeder wird irgendwann sein Geld bekommen, aber es wird Zeit kosten und es werden Fehler passieren", sagte Lutz Goebel der "Welt am Sonntag".



Aus Sicht des Vorsitzenden des unabhängigen Beratungsgremiums der Bundesregierung für Bürokratieabbau und Rechtssetzung rächt sich jetzt, dass man die Digitalisierung der Verwaltung "schlicht versemmelt" habe, sagte er. Goebel sieht einen weiteren Grund für die erwarteten Probleme in der Art und Weise, wie die sogenannten "Entlastungspakete" zustande kamen. "Würde man sich am Anfang bei der Gesetzgebung mehr Zeit lassen, wäre der Frust am Ende bei allen Beteiligten geringer", sagte er.