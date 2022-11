Wirtschaftsweise Abbau der kalten Progression verschieben

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, dringt auf eine stärkere Belastung von Gutverdienenden in der Krise. "Wir sollten den Abbau der kalten Steuerprogression, der die mittleren und hohen Einkommen entlastet, um ein Jahr verschieben", sagte die Münchner Ökonomin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Dafür jetzt einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Hand zu nehmen, wie der Bundesfinanzminister das plant, finde ich verkehrt. Wir sollten erst einmal diejenigen entlasten, die es wirklich nötig haben." Zugleich warnte Schnitzer vor Einsparungen an falscher Stelle: Investitionen in Digitalisierung oder erneuerbare Energien dürften nicht beschnitten werden.