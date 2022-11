TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Proteste in China gegen die strikte Corona-Politik der Regierung haben zum Wochenauftakt die asiatischen Handelsplätze belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel am Montag zuletzt um 1,13 Prozent auf 3733,24 Punkte. Noch deutlicher war das Minus für den Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 1,62 Prozent auf 17 288,50 Zähler.

