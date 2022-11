DAX mit Gap-down erwartet - Unruhen in China belasten

Der DAX befindet sich ebenso wie der S&P 500 im klar überkauften Bereich und notiert im Monatschart direkt am Fibonacci-Fächer. Wahrscheinlich prallt der DAX in diesem Bereich wieder nach unten ab und setzt dann den übergeordneten Abwärtstrend weiter fort. Gelingt hingegen doch ein weiterer Kursanstieg im DAX, wäre mit einem Hochlauf bis 14.700 Punkte zum Widerstand und zur runden Marke von 15.000 Punkten zu rechnen.

Der DAX könnte also auch nach Börsenbeginn um 09:00 Uhr mit einem Gap-down in den Handel starten und weiter nachgeben. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 14.300 Punkte mit dem 10er-EMA im Tageschart. Darunter wäre dann die Marke von 14.000 Punkten wohl der nächste Anlaufbereich.

Der DAX ist vorbörslich unter Druck und wird von schwächeren Kursen in Asien belastet. Zunehmende Proteste in China aufgrund der Covid-Beschränkungen drücken auf die Stimmung. Am heutigen Montag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im Fokus stehen um 10 Uhr die Geldmenge M3 der Eurozone für Oktober sowie die Kredite an den privaten Sektor der Eurozone für Oktober. Um 12 Uhr wird dann in Großbritannien der CBI-Index Einzelhandelsumsatz für November veröffentlicht.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 14.540 Punkten. Indikatoren Short. Anlaufmarken nach oben bei 14.550, 14.580, 14.600, 14.700 Punkten. Nach unten bei 14.500, 14.300, 14.200, 14.000, 13.700, 13.600 und 13.500 Punkten. Gaps nach unten bei 14.157, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang Oktober bis Ende Dezember aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Oktober: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.500 Punkten mit langfristigem Kursrückgang erwartet. Sentiment

DAX (Woche 48)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.