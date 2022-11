Von null auf hundert in drei Jahren Wie Emre Girkin und Can Özkan ein erfolgreiches E-Commerce-Business aufbauten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der E-Commerce boomt. Wo eine Menge zu verdienen ist, gibt es

allerdings auch reichlich Konkurrenz. Wer als Händler die Nase vorn haben

möchte, muss also wissen, wie das Geschäft funktioniert. Emre Girkin und Can

Özkan sind E-Commerce-Experten, die ihr eigenes Business innerhalb von drei

Jahren erfolgreich aufgebaut haben. Heute geben sie mit der ecomunlimited GmbH

ihr Know-how an Einsteiger im Onlinehandel weiter.



Selbst importieren oder doch auf Dropshipping setzen? Welche Produkte verkaufen

sich am besten? Ist der Handel auf Amazon eine gute Idee oder muss es der eigene

Onlineshop sein? Einsteigern in den E-Commerce stellen sich zahlreiche Fragen.

Emre Girkin und Can Özkan haben die ecomunlimited GmbH gegründet, um Menschen,

die den Schritt zum eigenen Onlinegeschäft wagen möchten, die notwendige

Unterstützung zu geben. In ihrem Coaching geht es von der Produktsuche über den

Shop-Aufbau bis hin zum Marketing um alle wichtigen Themen. Emre Girkin und Can

Özkan sprechen aber nicht nur über E-Commerce, sondern führen selbst mehrere

Onlineshops mit Umsätzen in Millionenhöhe. Im Folgenden erzählen sie, wie sie

ihr Business aufgebaut haben.