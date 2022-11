Ab jetzt Lithium: Queensland Gold Hills erwirbt 8 km langen Spodumen-Pegmatit-Trend

Queensland Gold Hills (TSXV: OZAU; WKN A3C9BH) wechselt zu Lithium. Wie das Unternehmen mitteilte, erwirbt man eine 100%-Beteiligung an dem 86 Quadratkilometer großen Lithium-Grundstück Mia in der Region James Bay in Quebec, Kanada. Ein entsprechender Kaufvertrag mit Wirksamkeitsdatum 21. November 2022 sei dem privaten Unternehmen 9219-8845 QC Inc in Quebec mit der Bezeichnung Canadian Mining House und bestimmten Investoren von CMH unterzeichnet worden. Die Aktie von Queensland reagierte schon gestern mit einem Kurssprung von über 100 Prozent, der sich heute fortsetzt.