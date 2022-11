Pasinex meldet den Erhalt von Betriebslizenzen

TORONTO, ONTARIO – 30. November 2022 – Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das „Unternehmen“ oder „Pasinex“) berichtet heute, dass die Hauptbetriebslizenz für den Bergbaubetrieb von Horzum AS sowie die Explorationslizenz von Pasinex Arama für das Projekt Akkaya verlängert wurden. Beide Lizenzen in der türkischen Provinz Adana wurden bis November 2032 verlängert.

Andrew Gottwald, Chief Financial Officer von Pasinex, erklärt: „Wir sind wirklich sehr glücklich über die Verlängerung unserer Lizenzen. Wir möchten sowohl unserem Team bei Horzum AS als auch den Beamten bei MAPEG danken, die sich mit vereinten Kräften um die Erfüllung aller behördlichen Auflagen bemüht und damit eine Erneuerung der Lizenzen möglich gemacht haben. Nun können wir uns ganz auf den Ausbau der förderbaren Ressourcen konzentrieren und so allen Beteiligten – den Aktionären des Unternehmens, den Mitarbeitern von Horzum AS und der örtlichen Gemeinde – langfristige Vorteile verschaffen.“

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi („Pasinex Arama“) zu 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi („Horzum AS“ oder „Joint Venture“) beteiligt ist. Horzum AS besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum AS verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf den Erwerb von 80 Prozent des hochgradigen Zinkexplorationsprojekts Gunman in Nevada. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen. Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für das Board of Directors:

PASINEX RESOURCES LIMITED

„Andrew Gottwald“

Andrew Gottwald

Chief Financial Officer

Tel: +1 416.861.9659

E-Mail: info@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498