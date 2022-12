Baerbock reist nach Indien - Russland und Energiewende im Zentrum

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Sonntag vor dem Hintergrund der weltweiten Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nach Indien. Bei dem zweitägigen Antrittsbesuch werde auch die Zusammenarbeit bei der Energiewende weg von Öl, Kohle und Gas eine Rolle spielen, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin mit. Baerbock werde in diesem Zusammenhang Projekte für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit im ländlichen Umland der Hauptstadt Neu Delhi besuchen.

Beim Gespräch Baerbocks mit ihrem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar dürfte neben dem russischen Krieg gegen die Ukraine und dessen Folgen etwa im Energiebereich auch das Verhältnis Indiens zu China zur Sprache kommen.