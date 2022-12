Der Bärenmarkt könnte bald ein Ende haben – zumindest, wenn es nach Peter Essele, Vize-Chef Investment Management und Research bei der Anlageberatung Commonwealth Financial Network, geht: "Wenn die Fed ihr Ziel einer sanften Landung erreicht, könnte sich die sich abzeichnende Weihnachtsmann-Rallye im Jahr 2023 zu einem ausgewachsenen Bullenmarkt entwickeln", argumentiert er. Der Grund für Esseles Optimismus: Jerome Powell, Chef der US-Zentralbank Federal Reserve, kündigte am Mittwochabend an, die Leitzinserhöhungen zu verlangsamen.

Die US-Inflation hat sich zuletzt etwas abgeschwächt: So ist der US-Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) zwischen September und Oktober um 0,2 Prozentpunkte gefallen. Ohne Nahrungsmittel und Energie erhöhte sich der Index im gleichen Zeitraum aber um 0,2 Prozentpunkte – eine "Geschichte von zwei Inflationen", wie Essele erklärt. Ein Problem, das der Fed bewusst ist. "Powells Äußerungen bestätigten erneut, dass die Fed entschlossen ist, die Dienstleistungselemente der Inflation zu bekämpfen", betont er.