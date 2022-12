JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +6,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Vinci Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 98,34EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Den Beschluss höherer Mautgebühren in Frankreich im kommenden Jahr nannte Analyst Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie eine kleine positive Überraschung für die Konzessionäre Vinci und Eiffage. Investoren hätten sich zuvor gesorgt, dass die nun beschlossenen Anhebungen geringer ausfallen könnten./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 12:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 12:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

