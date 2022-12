Ford Pro und Deutsche Post DHL Group arbeiten zusammen, um die Zustellung auf der letzten Meile weltweit zu elektrifizieren (FOTO)

Köln/Bonn (ots) -



Ford Pro und Deutsche Post DHL Group haben jüngst eine Absichtserklärung

unterzeichnet, um den Einsatz von Elektrotransportern für den weltweiten

Logistikbetrieb zu beschleunigen. Damit unterstreichen beide Unternehmen ihr

Engagement für das Angebot nachhaltiger/grüner Dienstleistungen.





Ford Pro wird Deutsche Post DHL Group bis Ende 2023 mit mehr als 2.000elektrischen Lieferwagen weltweit ausstatten, um deren führende Position beimEinsatz von Elektrotransportern für die letzte Meile weltweit auszubauen. Damitunterstreichen die beiden Partner ihre geplante Zusammenarbeit. Im Einklang mitden Null-Emissionszielen der beiden Organisationen umfasst die unterzeichneteVereinbarung ein komplettes Paket an Lösungen für den Betrieb der Elektroflotte,einschließlich des Zugriffs auf die vernetzte E-Telematik-Software undLadelösungen von Ford Pro, um Betriebskosten zu senken und die Effizienz zuoptimieren.Ford hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 alle Fahrzeugverkäufeemissionsfrei zu gestalten und in seinen europäischen Werken, in der Logistikund bei den Zulieferern CO2-neutral zu sein, und bis spätestens 2050 weltweit.Deutsche Post DHL Group, der weltweit führende Logistikanbieter, hat sichverpflichtet, saubere Betriebsabläufe für den Klimaschutz zu stärken und wird indiesem Jahrzehnt 7 Mrd. EUR auf seinem Weg hin zu einer nettoNull-Emissionen-Logistik investieren. Deutsche Post DHL Group strebt bis 2030einen Anteil von 60 % an E-Fahrzeugen an, die für die klimaneutrale Abholung undZustellung eingesetzt werden sollen. Dabei baut das Unternehmen nun auch auf denneuen E-Transit1 von Ford Pro."Ford Pro und Deutsche Post DHL Group teilen die Vision von mehr Nachhaltigkeitund das Engagement für elektrifizierte Lösungen. Diese Vereinbarung ist ein