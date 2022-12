Appian in der Everest Group's Process Orchestration Products PEAK Matrix 2023 als führend eingestuft

BERLIN, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) wird in dem neuen Process Orchestration Products PEAK Matrix Assessment 2023 Report als Leader eingestuft. Dem Bericht zufolge unterstützt die Prozessorchestrierung Geschäftsanwender bei der Entwicklung, Verwaltung und Überwachung von End-to-End-Geschäftsprozessen. Analysiert wurden 18 Technologieanbieter im Hinblick auf verschiedene Schlüsselfunktionen, darunter:

Prozessgestaltung und -ausführung

Geschäftsregeln und Entscheidungsmanagement

Entwicklung von Low-Code/No-Code-Benutzeroberflächen

Hybrides Arbeitskräftemanagement

Appian wurde in dem Bericht als „Leader" eingestuft, was auf die überzeugende Vision von Appian hinweist, End-to-End-Prozessdesign und -Management über eine visuelle Low-Code/No-Code-Oberfläche zu ermöglichen. Appian erhielt die höchste Punktzahl aller Anbieter in den beiden Kategorien „Vision and Capability" und „Market Impact". In der Analyse der Everest Group über das Unternehmen heißt es: „Kunden haben die Benutzeroberfläche, die Funktionalität der Tests, das Prozess-Monitoring und die Transparenz als die wichtigsten Stärken von Appian hervorgehoben."