Lauterbach stellt Reformvorschläge für Krankenhäuser vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will am Dienstag (10.00 Uhr) grundlegende Reformvorschläge für die Krankenhäuser vorstellen. Zentrales Ziel ist, die Versorgung stärker von finanziellem Druck zu lösen. Dafür soll das System der Vergütung über Pauschalen für Behandlungsfälle entscheidend verändert werden, wie der SPD-Politiker vorab deutlich gemacht hatte. Mit Empfehlungen dafür hat sich eine Expertenkommission der Regierung beschäftigt. Ein erstes Gesetzespaket, das unter anderem mehr Geld für Kinderkliniken vorsieht, hatte der Bundestag am vergangenen Freitag beschlossen. Ziel sind auch Entlastungen für dringend benötigte Pflegekräfte./sam/DP/nas