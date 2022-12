Die PVA TePla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +7,22 % und einem Kurs von 19,74EUR gehandelt.

Analystin Melek Laabidi von Oddo BHF hatte in einer Studie eine Kehrtwende vollzogen, und ihre "Underperform"-Einstufung in ein "Outperform" gedreht. Das Kursziel hob sie von 15 auf 26 Euro. Trotz des komplizierten Umfelds werde 2023 ein Wachstumsjahr für das Unternehmen, ist die Expertin überzeugt. Vor allem das Technologiefeld Siliziumkarbid (SiC) mit seiner herausragenden Dynamik hebt sie hervor./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von PVA Tepla sind am Dienstag mit fast 8 Prozent Kursplus an ihre einfache 200-Tage-Linie gesprungen. Erstmals seit August kosteten die Aktien des Technologiepartners zahlreicher Wachstumsbranchen wieder mehr als 20 Euro.

