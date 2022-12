Unter Druck gerieten einige Titel aus der Tourismusbranche. So verloren Airbnb im frühen Handel an der Nasdaq 4,4 Prozent, nachdem die Investmentbank Morgan Stanley geraten hatte, die Aktien des Online-Portals zur Buchung und Vermietung von Unterkünften im Portfolio unterzugewichten.

Neben der hohen Inflation belasteten vor allem die Lockdowns und somit die Auswirkungen der Null-Covid-Politik, merkte Analyst Christian Henke von IG Markets mit Blick auf China an. Zudem dämpfe der angeschlagene Immobilienmarkt die Wirtschaft. "Die Wachstumslokomotive China verliert an Dampf", so Henke. Dies schüre erneut Sorgen über die weltweite Konjunktur.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Börsentagen ist eine Gegenbewegung an der Wall Street auch am Mittwoch nicht in Sicht. Zur Wochenmitte sind es enttäuschende Handelsdaten aus China, die die Börsen ausbremsen. Die chinesischen Im- und Exporte waren im November stark rückläufig und blieben hinter den Erwartungen zurück.

