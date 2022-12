Seite 2 ► Seite 1 von 2

Boston / München (ots) - Integrierte Funktionen ermöglichen stage gate reviewsin den BiowissenschaftenAnaqua(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=PatSnap), der führende Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen undgeistigem Eigentum, gab heute seine Partnerschaft mit der InnovationIntelligence Plattform PatSnap bekannt. Die Zusammenarbeit wird eine verbesserteIP-Managementlösung liefern, die Kunden von Anaqua in der Pharmaindustrie einendetaillierteren und fundierteren Überblick über den Markt und dieWettbewerbslandschaft bietet. Die kombinierten Lösungen von Anaqua AQX® Pharmaund PatSnap Synapse werden Kunden von AQX Pharma dabei helfen, ihreWettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern, mit den dynamischen Anforderungen desMarktes Schritt zu halten, doppelte Arbeit bei funktionsübergreifenden Aufgabenzu vermeiden sowie neue Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren undumzusetzen.PatSnap ist eine Plattform für Innovationsintelligenz, die mit Hilfe vonKI-Technologie - einschließlich maschinellem Lernen, Computer Vision undoptischer Zeichenerkennung (OCR) - den Zugang zu einer Fülle an Datenermöglicht, die auf sinnvolle Weise miteinander verknüpft sind. So erlaubt dieSynapse-Lösung von PatSnap den Nutzern von AQX Pharma den Zugriff auf Millionenvon Datenpunkten, die durch Algorithmen sowie manuelle Auswahl von Expertengewonnen werden. Dadurch entsteht ein 360-Grad-Marktüberblick und einstrategischer Mehrwert für die Herangehensweisen und Prozesse bei derArzneimittelentwicklung.Die neue Integration ist eine Reaktion auf Kundenanfragen nach mehrpharmazeutischen Marktdaten innerhalb der AQX-Plattform, um die Effizienz vonTeams zu verbessern und Prozesse zu rationalisieren. Die Integration verbessertden Austausch von Informationen zwischen Kunden und Partnern und vereinfacht dieVerwaltung durch Funktionen wie Docket-Personalisierung, damit sich Teams aufihre strategisch wichtigsten Aufgaben konzentrieren können. Das kombinierteSystem wird insbesondere auch die Durchführung von stage gate reviews abbildenund entsprechende Workflows automatisch in Gang setzen.Vincent Brault, SVP of Product & Innovation bei Anaqua, sagte: "AQX Pharma hilftKunden bei der Verwaltung der Business-Aspekte des pharmazeutischenIP-Managements, während Synapse die Arzneimittel-Entwicklung durch externe sowieWettbewerberanalysen unterstützt. Gemeinsam nutzen wir unsere einzigartigenFähigkeiten, um Best Practices bei der Lifecycle stage gate review in denBiowissenschaften zu ermöglichen. Wir freuen uns, eine kompletteInnovationslösung für die Pharmaindustrie anbieten zu können, die durch