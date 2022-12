Der Nasdaq nun mit dem schlechsten Start in einen Dezember seit dem Jahr 1975 - ausschlaggebend ist, dass die Märkte nun realisieren, dass eine Rezession vor der Tür steht. Das zeigen die Anleihemärkte mit ihren invertierten Zinskurven zwar schon lange an, aber das Narrativ an den Aktienmärkten hat sich nun gedreht. Gleichwohl dürfte nun aufgrund der Überverkauftheit im kurzen Zeitfenster eine Erholung folgen, angetrieben von den Öffnungsmaßnahmen in China. Dort vor allem die chinesischen Tech-Konzerne im Aufwind, das dürfte dann auch den US-Aktien im Nasdaq helfen. Aber das große Thema wird die Rezession sein - daher sind weiterhin Erholungen gute Verkaufsgelegenheiten. Sollte diese Erholung kommen, ist man daher gut beraten, sich nicht vom "FOMO" anstecken zu lassen..

Hinweise aus Video:

1. Gold: China baut Bestände aus – Abkehr vom Dollar?

2. Europäische Aktien viel günstiger als US-Titel – aber kein Feuerwerk in 2023

Das Video "Nasdaq: Erholung, alle wieder bullisch, dann Abverkauf!" seehn Sie hier..