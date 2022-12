Nächste Woche Donnerstag tagen gleich drei Zentralbanken in Europa: die Europäische Zentralbank (EZB), die Schweizer Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE). Die Schweizer Großbank UBS hat einen Ausblick gegeben, wie sich die Zentralbanken an diesem "Super Thursday" aus ihrer Sicht verhalten werden.

Von der EZB erwarten die Experten, dass diese ihre Zinsen um 50 Basispunkte auf zwei Prozent anheben wird. Die Inflation im November war geringer als angekündigt, deshalb halten sie eine Erhöhung um 75 Basispunkte für unwahrscheinlich. Dennoch glauben die UBS-Experten, dass die EZB kurzfristig nicht von ihrem Kurs abweichen wird und stattdessen weitere Zinserhöhungen für das kommende Jahr signalisieren wird. Sie rechnen erst ab März 2024 mit einer Zinssenkung.