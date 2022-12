Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Vizsla Silver meldet strategische Investition

Vizsla Silver gab kürzlich bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung mit Prismo Metals Inc. abgeschlossen hat. Gemäß der Absichtserklärung beabsichtigt das Unternehmen, eine strategische Investition mit einem Vorkaufsrecht zu tätigen, um das Projekt Palos Verdes von Prismo und 4.000.000 Einheiten von Prismo für einen Gesamtbetrag von 2.000.000 CA$ zu erwerben. Das Konzessionsgebiet Palos Verdes befindet sich im östlichen Bereich von Vizslas Panuco-Bezirks und deckt den Erzgang Palos Verdes über eine Streichlänge von 700 Metern ab, einem Mitglied der nordöstlich verlaufenden Erzgangfamilie, die sich im östlichen Teil des Bezirks außerhalb des mittels moderner Explorationsverfahren untersuchten Gebiets befindet. Die kurzen Bohrungen (<100 m), die 2018 auf dem Erzgang Palos Verdes niedergebracht wurden, zielten auf Bereiche 30 bis 50 Meter unterhalb der weitgehend tauben Gangaufschlüsse und durchteuften einen gut mineralisierten, mehrphasigen Gang mit einer Mächtigkeit von zwei bis sieben Metern, der geringmächtige Abschnitte mit hochgradigen Edelmetallgehalten und geringen Basismetallgehalten. Diese Mineralisierung ist in alle Richtungen offen und das derzeit geplante Bohrprogramm ist darauf ausgerichtet, sie in Streichrichtung und in die Tiefe zu verfolgen.

News: Vizsla Silver tätigt strategische Investition in Prismo Metals und erhält Vorkaufsrecht auf dem Konzessionsgebiet Palos Verdes

Vizsla Silver stößt auf hochgradige Silberader

Vizsla Silver konnte vor kurzer Zeit die Ergebnisse von sieben neuen Bohrlöchern bekanntgeben, die die südliche Erweiterung der Ader Napoleon auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko anpeilten. Die neuen Bohrergebnisse konzentrieren sich auf den westlichen Teil des Gebiets und sind Teil von Vizslas laufendem 120.000-Meter-Ressourcenerweiterungs-/Entdeckungsbohrprogramm. Das Unternehmen stieß dabei jüngst unter anderem auf 2.305 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 1,55 Meter wahre Breite.

News: Vizsla Silver durchschneidet hochgradige Ader an der Hanging-Wall am südlichen Ende von Napoleon

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Marktüberblick

Das Wundermetall Silber glänzt mit tausenden Anwendungsmöglichkeiten, die die künftige Nachfrage explodieren lassen werden!

Silber ist für viele Privatanleger lediglich eine Art Wertaufbewahrungsmittel mit wenig Glanz und Gloria. Doch diese Sichtweise ist komplett falsch. Denn Silber ist zwar ganz klar ein Investment zum Werterhalt und in Form von Schmuck auch schön anzuschauen, dennoch besitzt Silber eine Art „Hybrid-Funktion“. Das bedeutet, dass zuletzt rund 50% der gesamten Silbernachfrage aus der Industrie kamen, während der Rest vor allem von professioneller Investorenseite in Form von Barren und Münzen sowie von der Schmuckindustrie nachgefragt wurde. Dabei zog die Nachfrage im vergangenen Jahr stark an. Auch von Investorenseite, vielmehr aber kommt immer mehr Nachfrage von Seiten gerade entstehender Boom-High-Tech-Branchen wie etwa der Elektromobilität, der Photovoltaik und der 5G-Technik. Obwohl gerade in der Elektrotechnik Kupfer mit Abstand am meisten eingesetzt wird, machen seine unschlagbaren Eigenschaften hinsichtlich der höchsten elektrischen Leitfähigkeit aller Elemente und der höchsten thermischen Leitfähigkeit aller Metalle, Silber ganz klar zu einem der am stärksten nachgefragten Metalle des laufenden Jahrzehnts, wobei die Förderung schon längst nicht mehr schritthalten kann und seit mehreren Jahren ein immer größeres Angebotsdefizit am Silbermarkt vorherrscht.

Gerade aus der Industrie wird zukünftig eine regelrechte Nachfrageexplosion mit Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich zu erwarten sein, wobei erste Anzeichen dafür schon seit mehreren Jahren spürbar sind. Dabei wird vor allem der Energiesektor eine dominante Rolle einnehmen. Gerade der Einsatz in vielen neuen Bauteilen von immer mehr Elektrofahrzeugen, in Photovoltaikanlagen (über Jahrzehnte verbaut), aber auch bei 5G-Netzen und im Medizinbereich, wird die industrielle Nachfrage in den kommenden Jahren stark ansteigen lassen. Möglich machen dies seine speziellen, durch kein anderes Metall ersetzbaren Eigenschaften.

Der brandneue Silber-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Silber-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Silberpreise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Folgende Unternehmen sind im SRC Silber-Report enthalten:

Eloro Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft mit hochkarätigen Silber-, Gold- und Basismetallprojekten in Bolivien, Peru und Quebec. Hauptaugenmerk liegt dabei auf den zukunftsträchtigen Metallen Silber und Zinn, denen ein Boom, von Seiten der Elektro-Revolution und der zunehmenden Dekarbonisierung bevorsteht. Das Flaggschiffprojekt Iska Iska gilt als hochgradig unterexploriert, birgt allerdings ein hohes Ressourcenpotenzial, wie jüngste Bohrungen eindrucksvoll gezeigt haben. So konnte das Unternehmen in den letzten Monaten immer wieder hochgradige Silberäquivalente über teilweise mehreren hundert Metern vermelden. Ein virtueller Rundgang über das Flaggschiffprojekt Iska Iska kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://vrify.com/companies/eloro-resources-ltd?investor=true. Eine erste Ressourcenschätzung ist in Vorbereitung.

Endeavour Silver ist eine kanadische Bergbau-Gesellschaft und zugleich einer der größten Silber-Produzenten Nordamerikas. Das Unternehmen konnte im ersten Halbjahr 2022 aus seinen beiden mexikanischen Minenanlagen insgesamt rund 2,32 Millionen Unzen Silber und 18.173 Unzen Gold fördern. Für das Gesamtjahr 2022 konnte das Unternehmen die geplante Förderung auf bis zu 8 Millionen Unzen Silberäquivalent anheben. Zudem plant Endeavour Silver den Bau einer weiteren (und dann größten) Mine, sobald die Finanzierung dafür gesichert ist. Die Akquisition der riesigen Silberlagerstätte Pitarrilla (über 550 Millionen Unzen Silber) sorgt für eine zusätzliche Stärkung der Entwicklungs- und Wachstums-Pipeline.

First Majestic Silver ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold aus seinen vier hochprofitablen Minen in Mexiko und Nevada konzentriert. Im zweiten Quartal 2022 verzeichnete das Unternehmen eine Förderung von 7,7 Millionen Unzen Silberäquivalent (einschließlich Gold-Nebenprodukten), was eine Steigerung um 20% gegenüber dem zweiten Quartal 2021 bedeutete. Für 2022 strebt First Majestic Silver eine weitere Rekord-Produktion zwischen 32,5 und 34,6 Millionen Unzen Silberäquivalent aus seinen drei mexikanischen und der US-amerikanischen Mine an. 2024 will man die 50-Millionen Silberunzen-Marke erreichen, was beinahe eine Verdopplung der Förderrate von 2021 darstellen würde.

MAG Silver ist eine kanadische Bergbaugesellschaft und konnte jüngst sein Juanicipio Projekt zusammen mit dem Partner Fresnillo in Produktion bringen. Den großen Durchbruch dürfen Anleger für das vierte Quartal 2022 erwarten, wenn die Gesellschaft mit Hilfe der eigenen Verarbeitungsanlage in die kommerzielle Silberförderung einsteigen wird. Stetige Neuentdeckungen lassen das Ausmaß des weiteren Silberpotenzials nur erahnen. Das zweite Silberprojekt Deer Trail sorgte jüngst ebenfalls für gute Resultate. Mit der Übernahme von Gatling Exploration konnte man sich zudem das hochkarätige Larder Projekt in Ontario sichern.

Reyna Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft mit mehreren, potenziell hochkarätigen Silber-Projekten im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und einem weiteren Projekt in Nevada. Das Unternehmen konnte bereits mehrere spektakuläre Silberfunde vermelden und diese mittels Bohrungen in 2021 auch bestätigen. Kopf des Explorationsteams ist Dr. Peter Megaw, der in der Vergangenheit einige spektakuläre Funde verzeichnete, unter anderem auch MAG Silvers riesige Juanicipio Lagerstätte. Der Großteil der Aktien liegt in den Händen des Managements beziehungsweise von institutionellen Investoren. Größter Einzelaktionär ist MAG Silver. Sprott ist ebenfalls an Bord.

Sierra Madre Gold & Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Silber- und Gold-Vorkommen in Mexiko fokussiert. Dort konnte man sich bereits zwei sehr aussichtsreiche Projekte mit einer hohen, historischen Ressource sichern. Erste Bohrresultate deuten auf hochkarätige Lagerstätten hin. Zudem sicherte man sich von First Majestic Silver die La Guitarra Silbermine inklusive startbereiter Förderanlage.

Vizsla Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf hochgradige Silber-Gold-Vorkommen in Mexiko spezialisiert hat. Dabei konnte das Unternehmen binnen kürzester Zeit auf seinem Silber-Gold-Projekt Panuco eine Ressource von mehr als 100 Millionen Unzen Silberäquivalent nachweisen. Das hochkarätig besetzte Management, das jüngst erst durch Martin Dupuis als Chief Operating Officer erweitert wurde, erzielte in der Vergangenheit schon mehrfach Explorationserfolge und konnte im Laufe des Jahres 2022 schon eine Vielzahl an hochkarätigen Resultaten veröffentlichen.

Unternehmensnews

Alpha Lithium schließt Kauf von Tolillar Salar ab

News: Alpha Lithium schließt bedingungslosen Kaufvertrag für Tolillar Salar, Argentinien, ab

Aurania Resources erweitert Finanzierung

News: Aurania kündigt Erweiterung der Privatplatzierung an

Calibre Mining stößt weiterhin auf hochgradige Mineralisierungen

News: Calibre erbohrt weiterhin hochgradiges Gold bei Panteon North

Canada Nickel vermeldet Neuentdeckung und höhergradige Strukturen

News: Canada Nickel bestätigt höhergradige Abschnitte bei Reid, meldet Entdeckung bei Sothman

Copper Mountain Mining stößt australische Assets ab und startet Anleiherückkaufprogramm

News: Copper Mountain Mining erhält die Zustimmung der Anleihegläubiger zum Verkauf des Eva-Kupferprojekts und der australischen Explorationsgrundstücke und kündigt ein Anleiherückkaufangebot an

First Tin erhält Zuschuss von staatlicher Stelle

News: Erhalt eines Zuschusses für kritische Metalle von der NSW-Regierung

Gold Terra Resource schließt Finanzierung ab

News: Gold Terra meldet Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 3.782.717 $

IsoEnergy schließt Finanzierung ab

News: IsoEnergy gibt Abschluss einer 18,3-Millionen-Dollar-Finanzierung bekannt

Labrador Uranium erwirbt weitere Projekte und kündigt Explorationspläne an

News: Labrador Uranium schließt Erwerb der Projekte Anna Lake und Moran B ab und finanziert geophysikalische Untersuchung auf regionaler Ebene

Maple Gold Mines liefert Bohrresultate

News: Maple Gold meldet aus Douay Bohrergebnisse der ersten Jahreshälfte 2022

News: Maple Gold steigert Winterexplorationsaktivitäten mit fünf Bohrgeräten bei Eagle und Joutel

Osisko Development stößt auf bis zu 5.200g/t Gold!

News: Osisko Development meldet Ergebnisse der untertägigen Beprobungen bei Trixie, Tintic Projekt, einschliesslich: 4.757,42 g/t Au und 528,90 g/t Ag auf 1,22 m (138,76 oz/t Au und 15,43 oz/t Ag auf 4,00 ft.)

Sibanye-Stillwater meldet große Fortschritte in Finnland

News: Sibanye-Stillwater genehmigt die Umsetzung des Keliber-Projekts und beginnt mit dem Bau der Lithiumhydroxid-Raffinerie in Kokkola

Skeena Resources stößt auf weitere hochkarätige Mineralisierung und erweitert bestehende Ressource

News: Skeena stößt auf zusätzliche Mineralisierung in der Zone 23; 1,05 g/t AuÄq über 79,97 Meter

News: Skeena erweitert die Zone 22 mit einer neu entdeckten Mineralisierung von 2,85 g/t AuEq über 16,56 Meter

Trillium Gold Mines gibt Bohr-Update

News: Trillium Gold's Gold Centre Bohr-Update - Die Stratigraphie der Red Lake Mine im Visier

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

