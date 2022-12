US-Indexfutures und europäische Aktien zeigen sich zum Mittag leicht im Plus. Marktteilnehmer hoffen auf eine sich abschwächende Inflation, was eine weniger aggressive Haltung der Federal Reserve rechtfertigen würde und einen Absturz der Wirtschaft in eine Rezession vermeiden könnte.

Von Dow Jones befragte Ökonomen erwarten für November einen Anstieg des US-Verbraucherpreisindexes um 0,3 Prozent auf Monatsbasis bzw. um 7,3 Prozent auf Jahresbasis. Dies wäre ein Rückgang gegenüber dem monatlichen Anstieg von 0,4 Prozent im Oktober und dem Jahresanstieg von 7,7 Prozent. Sollte sich diese Erwartung bewahrheiten, so wäre dies der niedrigste Wert seit elf Monaten und der fünfte Rückgang in Folge.