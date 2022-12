Zeekr ist eine Luxusmarke des chinesischen E-Autobauers Geely, der im vergangenen Jahr auch einen Teil seiner Beteiligung an Volvo Cars an die Börse gebracht hatte. Das Unternehmen verfolgt eine Mehr-Marken-Strategie und hat neben Volvo auch die Elektro-Marke Polestar und den britischen Sportwagenhersteller Lotus im Sortiment.

In der Branche ist Zeekr bislang ein Leichtgewicht. In den ersten neun Monaten 2022 wurden gerade Mal 60.600 Exemplare des Modells 001 verkauft. Marktführer Tesla verkaufte im gleichen Zeitraum mehr als 285.000 Exemplare seines Model Y in China. Genau wie Konkurrent Nio möchte Zeekr auch in Europa angreifen und den 001 im nächsten Jahr auf den Markt bringen.