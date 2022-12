BERENBERG stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 27,40 auf 30,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Jahr 2023 dürfte für die Supermarktkette schwer werden, sei aber machbar, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er passte seine Prognosen an die starke Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr 2022, ein schwieriges Konsumumfeld im Jahr 2023 und einen voraussichtlich anhaltenden Kostendruck an./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 17:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 27,49EUR gehandelt.