NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern nach dem Erholungsschub zur Wochenmitte am Donnerstag wieder auf Verluste zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent im Minus auf 33 162 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 1,2 Prozent tiefer auf 11 101 Punkte.

Am Mittwoch hatten noch erfreuliche Geschäftszahlen von Unternehmen sowie eine deutliche Stimmungsaufhellung der amerikanischen Verbraucher die Aktienkurse in New York beflügelt. Doch nun drückten neue Daten sowie negativ aufgenommene Aussagen von Micron Technology etwas auf die Stimmung.