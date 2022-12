Southwest Airlines rutschten um 5,7 Prozent ab. Die Fluggesellschaft musste wegen des harschen Winterwetters in weiten Teilen der Vereinigten Staaten allein am Montag fast 3000 Flüge absagen. Damit war Southwest für fast drei Viertel aller Ausfälle in den USA verantwortlich. Das US-Verkehrsministerium kündigte eine Untersuchung der Ausfälle und Verspätungen an und nannte diese "inakzeptabel".

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach Weihnachten überwiegend schwächer in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Weitere Corona-Lockerungen in China waren den Kursen keine Stütze. Der marktbreite S&P 500 verlor in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,43 Prozent auf 3828,19 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte kaum verändert mit plus 0,03 Prozent auf 33 212,82 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,26 Prozent auf 10 847,09 Zähler nach unten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer