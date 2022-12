Die AMD-Aktie befindet sich seit geraumer Zeit auf dem Rückzug. Noch Anfang Dezember unternahm sie den Versuch, das markante Widerstandscluster um 79 US-Dollar / 80 US-Dollar zu überwinden. Mittlerweile nähert sich AMD dem Kursbereich um 60 US-Dollar.

Damit rückt nun unweigerlich auch das markante Oktober-Tief in den Fokus des Handelsgeschehens.

Das Oktober-Tief legte den Grundstein für die Erholung, die schließlich in der Ausbildung des markanten Widerstandsbereichs um 79 US-Dollar / 80 US-Dollar mündete.

Für AMD wachsen die Bäume gegenwärtig nicht in den Himmel. Das verdeutlicht unter anderem das Scheitern an der Zone um 79 US-Dollar. Der Rücksetzer unter die wichtige Marke von 70 US-Dollar hat das Chartbild erheblich eingetrübt und der Aktie die Tür in Richtung 60 US-Dollar / 54,5 US-Dollar geöffnet. Damit ist AMD drauf und dran, die kompletten Geländegewinne der Erholung wieder abzugeben.

Um das Chartbild zu stabilisieren, muss AMD über die 70 US-Dollar laufen. Ein Ausbruch über die 79 US-Dollar würde eine Art Weichenstellung darstellen. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Ohnehin dürfte zunächst die Unterseite im Fokus bleiben. Ein Rücksetzer unter die 54,5 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.