Tearlach gibt Ernennung von Frau Dr. Julie Selway zum Vice President, Exploration bekannt

Vancouver, British Columbia – 3. Januar 2023 – Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) („Tearlach“ oder „das Unternehmen“) freut sich, die Bestellung von Frau Dr. Julie Selway, P. Geo. zum Vice President, Exploration bekannt zu geben. Die Neubesetzung tritt am 3. Januar 2023 in Kraft. Frau Dr. Selway ist eine anerkannte Expertin für Lithium-Pegmatite und Pegmatit-Explorationsverfahren und wird das technische Führungsteam des Unternehmens bei der raschen Expansion seines Portfolios von Lithiumprojekten leiten.

Tearlach gibt mit großer Freude bekannt, dass Frau Dr. Julie Selway, Ph.D., P. Geo., eine anerkannte Expertin für Lithium-Pegmatite und Pegmatit-Explorationsverfahren, die Leitung des technischen Führungsteams übernehmen wird. Sie ist die ideale Ergänzung für unser derzeitiges Team und wird uns bei unserem Ziel, rasch zu einem Marktführer im Lithiumsektor aufzusteigen, eine wertvolle Stütze sein. Dr. Selways fundierte Kenntnisse im Bereich der Lithiumexploration und ihre Führungsqualitäten werden großen Einfluss auf Tearlachs ambitionierte Explorationspläne sowohl für die bestehenden als auch die zukünftigen Lithiumprojekte haben.

Dr. Selway kann auf zweiundzwanzig Fachpublikationen zum Thema Pegmatite in wissenschaftlichen Zeitschriften verweisen. Sie absolvierte ihr Doktoratsstudium (Ph.D.) an der University of Manitoba im Jahr 1999 mit einer Dissertation zum Thema Turmalin in Granit-Pegmatiten. Als Begutachter der Dissertation stand ihr Dr. Petr Černý, ein weltbekannter Pegmatitexperte, zur Seite. Im Rahmen ihrer Dissertation befasste sich Frau Dr. Selway mit den Mineralien Petalit, Lepidolith und Elbait als Unterarten der Turmalingruppe und untersuchte 15 unterschiedliche Fundorte in Ontario, Manitoba, Kalifornien, Schweden und der Tschechischen Republik, unter anderem auch die Pegmatitmine Tanco in Manitoba.

Während des Tantal-Booms in der Zeit nach der Jahrtausendwende war sie rund drei Jahre lang für den Geologischen Dienst der Provinz Ontario tätig. Während dieser Zeit bereiste sie ganz Ontario und sie besichtigte bzw. war vor Ort in rund 90 % der Lithium-Pegmatitvorkommen der Provinz aktiv. Zu den nennenswertesten Einsatzgebieten von Dr. Selway zählen die Pegmatitfelder bei Case Lake, Georgia Lake, Seymour Lake, Crescent Lake und Separation Rapids. Die folgende Veröffentlichung enthält eine Aufstellung der Pegmatit-Explorationsverfahren, zu denen sie sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch auf Regierungsebene Kenntnisse sammelte: Selway, J.B., Breaks, F.W. & Tindle, A.G. (2005): A review of rare-element (Li-Cs-Ta) pegmatite exploration techniques for the Superior Province, Canada, and large world-wide tantalum deposits. Exploration Mining Geology. 14, 1-30. Diese Arbeit und ihre Open File-Berichte (OFR 6099 und 6195) werden von Explorationsunternehmen nach wie vor als Orientierungshilfe in der Exploration verwendet.