Pan American Energy Corp. plant „Spin-out“ von Konzessionsgebiet in Utah

Vancouver, British Columbia – 3. Januar 2023 – Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) gibt bekannt, dass es nach umsichtiger Überprüfung das „Spin-out“ seines Green Energy Lithium-Projekts in Cane Creek Anticline, Grand County, Utah, USA (das „Konzessionsgebiet“) in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft („Subco“) plant. Im Anschluss an den Transfer des Konzessionsgebiets an Subco möchte das Unternehmen alle oder die Mehrheit der Stammaktien von Subco an seine bestehenden Aktionäre anteilsmäßig verteilen und eine Notierung der Stammaktien von Subco an der kanadischen Börse anstreben. Aktuell soll die Transaktion im Rahmen eines Arrangement-Plans (das „Arrangement“) gemäß Business Corporations Act (British Columbia) erfolgen. Es wird als Ergebnis des Arrangements keine Veränderung der Aktionärsbeteiligung an Pan American geben.