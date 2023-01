Deutliche Kursgewinne verbuchten auch die Aktienbarometer an der Warschauer Börse. Der Wig-20 beendete den Handel mit plus 1,66 Prozent bei 1855,05 Punkten. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,63 Prozent auf 59 754,40 Punkte. Unter den Standardwerten legten Bank Pekao um 2,8 Prozent und PKO Bank Polski um 2,9 Prozent zu. Santander Bank Polska gewannen gar mehr als fünf Prozent. Für die Titel des Versicherers PZU ging es um 2,9 Prozent hinauf./sto/spo/APA/ajx/he

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Abermals haben am Mittwoch Osteuropas wichtigste Börsen überwiegend Zuwächse verzeichnet. Banken- und Versicherungsaktien legten erneut zu. Wie schon am Vortag stiegen die Leitindizes in Polen, Tschechien und Budapest, während der RTS-Index in Moskau seine Talfahrt fortsetzte und 1,37 Prozent tiefer bei 949,91 Punkten schloss .

