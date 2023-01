Das Goldprojekt Cariboo ist ein Goldexplorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich zu 100 % im Besitz von Osisko Development befindet und im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Distrikt Wells im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das gesamte Landpaket erstreckt sich über eine Fläche von 155.000 Hektar und umfasst etwa 80 Kilometer Streich von bisher identifizierten Mineralzielen.

DETAILS DER MACHBARKEITSSTUDIE

Im Rahmen der finalen Erschließung gibt Osisko Development positive Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für das Cariboo Gold Projekt bekannt. Die Studie umreißt einen robusten und skalierbaren Basisfall für die stufenweise Erschließung mit einer geringen anfänglichen Kapitalintensität von 137,3 Mio. USD und attraktiven Betriebskosten für die unterirdische Erschließung des Goldprojekts mit einer Produktion von etwa 1,87 Millionen Unzen Gold über eine 12-jährige Minenlebensdauer.

Im Basisszenario bei 1.700 USD pro Unze Gold beträgt der Nettogegenwartswert nach Steuern über 500 Millionen USD, bei einem IRR von 20,7 Prozent und AISC von 968 US$ pro verkaufter Unze.

Der kumulierte Freecashflow nach Steuern soll 901 Millionen USD für die gesamte Lebensdauer der Mine betragen. Die erste wahrscheinliche Mineralreserve soll 2,03 Millionen Unzen Gold umfassen. Damit zeigt die Machbarkeitsstudie, dass das Goldprojekt Cariboo eine groß angelegte, langlebige und profitable Goldmine sein wird.

BERGBAU UND MINENPLANUNG

Der Untertagebau soll insgesamt fünf mineralisierte Zonen auf einer Streichlänge von 4.400 Metern anvisieren, die über zwei Untertage-Rampen von den Portalen Cow und Valley aus zugänglich sind. Jede Zone umfasst mehrere mineralisierte Adersysteme bis in eine Tiefe von etwa 650 m und soll in den ersten drei Jahren (Phase 1) eine anfängliche Produktionsrate von 1.500 Tonnen pro Tag ermöglichen, bevor sie in den nächsten neun Jahren (Phase 2) auf 4.900 Tonnen pro Tag (vorbehaltlich der Genehmigung) gesteigert werden soll.

Nächste Meilensteine:

Osisko Development ist weiterhin auf dem besten Weg, die Umweltverträglichkeitsprüfung Anfang des zweiten Quartals 2023 abzuschließen, und rechnet mit dem Erhalt der endgültigen Genehmigungen bis Ende 2023.

