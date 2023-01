Coinbase kündigt weitere Entlassungswelle an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die größte US-Kryptobörse Coinbase hat angesichts des schwierigen Marktumfelds erneut umfassende Stellenstreichungen angekündigt. Rund 950 Mitarbeiter sollen gehen - etwa 20 Prozent der Beschäftigten. Das gab Gründer und Chef Brian Armstrong am Dienstag in einem Memo an die Belegschaft bekannt. Der Job-Abbau ist Teil eines größeren Sparprogramms, das die Betriebskosten kräftig senken soll. Coinbase - die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether - hatte die Mitarbeiterzahl bereits Mitte vergangenen Jahres stark reduziert. Seitdem hat unter anderem die Pleite des Konkurrenten FTX den Kryptomarkt weiter erschüttert./hbr/DP/jha