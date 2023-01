DXC Technology identifiziert fünf Cybersicherheitstrends, die das Leben und die Wirtschaft im Jahr 2023 und darüber hinaus beeinflussen werden

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen mit über 3.000 Experten, die den größten Unternehmen der Welt helfen, ihre Resilienz zu erhöhen, sieht DXC Technology eine sich entwickelnde Landschaft von Bedrohungen, aber auch Möglichkeiten, diese zu bekämpfen.

1. Das Wettrüsten im Bereich der Cybersicherheit wird sich beschleunigen.

Cyberkriminelle und Cybersicherheitsexperten werden künstliche Intelligenz (KI) in einem immer komplexeren Duell der Köpfe einsetzen. Im Falle der Cyberabwehr wird KI vor allem dazu verwendet, verdächtige Verhaltensmuster zu erkennen. Aufgrund des Umfangs verdächtiger Aktivitäten und der Anzahl von Fehlalarmen ist das Personal für Cybersicherheit oft überfordert.

Die gute Nachricht ist, dass wir im Jahr 2023 und darüber hinaus in der Lage sein sollten, KI-basierte Sicherheitskontrollen und Reaktionsmechanismen zu automatisieren - und damit schneller und präziser auf Cyberangriffe zu reagieren, mögliche Ausfallzeiten zu reduzieren und persönliche und geschäftskritische Daten zu schützen.

„KI kann zwar die Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen automatisieren, aber die zugrunde liegenden Prozesse basieren auf dem Verständnis vergangener Aktivitäten, was Cyberkriminelle dazu anregt, immer neue Angriffsarten zu entwickeln", sagte Mark Hughes, President of Security bei DXC Technology. „Es wird eine Herausforderung sein, Schritt zu halten, vor allem, wenn in den nächsten Jahren das Quantencomputing ins Spiel kommt, mit dem die heutigen Abwehrsysteme in Sekundenschnelle durchbrochen werden könnten."

2. Wir müssen vorsichtig sein, mit wem wir glauben, im Metaverse zu kommunizieren (und gleichzeitig unsere digitalen Wallets gut geschützt zu halten).

2023 wird ein wichtiges Jahr für das Metaverse sein, denn Meta, Microsoft, Virbela und andere setzen darauf, dass virtuelle Welten zum Mainstream werden. Aktivitäten im Metaversum können jedoch Fragen zur Identität aufwerfen. Woher wissen Sie, dass die Person, mit der Sie zu kommunizieren glauben, diejenige ist, die sie vorgibt zu sein? Digitale Zertifikate, die vielleicht auf der Blockchain basieren, könnten helfen. Diese Zertifikate könnten auch zur Sicherung virtueller Transaktionen im Metaverse verwendet werden. Klar ist, dass mit der Ausweitung des Metaversums auch die Risiken zunehmen werden.