WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX verlor 0,91 Prozent auf 3241,62 Punkte. Der ATX Prime sank um 0,81 Prozent auf 1626,00 Punkte.

Zinssorgen lasteten auf den Aktienkursen. So war zuletzt vom EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zu hören, dass die Inflationsraten ungeachtet der Entspannung bei den Energiepreisen erhöht bleiben könnten. Zwar wolle die EZB von Fall zu Fall entscheiden, für das kommende Ratstreffen dürfte wegen der nochmals auf ein Rekordniveau gestiegenen Kern-Inflationsrate aber klar sein, dass eine Zinserhöhung beschlossen werde, so die Helaba-Analysten in einem Kommentar.