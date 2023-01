Börsentheater: Don Coxe rät, nicht auf die Aktien auf den Titelseiten zu setzen, sondern auf die Unbeachteten auf den hinteren Seiten

Don Coxe rät: "Die Schlagzeilen werden von Inflation, Ukrainekrieg, gestörten Lieferketten, hohen Energiepreisen und Corona-Pandemie bestimmt und sie alle haben großen Einfluss auf die Bürger, die Wirtschaft, die Unternehmen und die Aktienkurse. Nur bei den Aktienkursen zeigen sich die Auswirkungen sofort auf Basis der Erwartungen, die die heutigen Nachrichten in 6 oder 12 Monaten anrichten. Und deshalb sollte man als Anleger heute nicht (mehr) in die Aktien investieren, die gerade besonders gut zu den Schlagzeilen auf Seite 1 passen, denn was heute heiß diskutiert wird, ist längt in den Kursen enthalten. Die Börsen sind längst auf der Suche nach der nächsten Story und Anleger sollten die Aktien herauspicken, die in 6 Monaten auf den Titelseiten stehen werden. Anders gesagt: Kaufe die Raupe, verkaufe den Schmetterling...