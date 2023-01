Der in Chile aktive Explorer First Lithium Minerals (CSE: FLM; FRA: X28) hat auf seinem Lithiumprojekt OCA in der Region Antofagasta in Nord-Chile kurz vor der Jahreswende zwei vorrangige Zielgebiete mit stark leitfähigen Zonen identifiziert, die auf salzhaltige Aquifere und potenziell mineralisierte Lithiumsolen in der Tiefe hinweisen. Das Unternehmen will diese Ziele jetzt erstmals durch spezielle geophysikalische Vermessungen (magneto-tellurische Messungen; MT) weiter abgrenzen und die potenzielle Tiefe des Grundgesteins ermitteln. Die neuen Messungen sollen das geologische und hydrologische Verständnis verbessern und helfen, Bohrziele zu bestimmen. Wie Rob Saltsman, CEO und Direktor von First Lithium Minerals, mitteilte, beginnen die Arbeiten sofort. Die MT-Vermessung wird voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein.

Der industriebekannte Dienstleister SouthernRock Geophysics S.A. wurde mit der Durchführung der MT-Vermessung beauftragt. MT ist eine elektromagnetische Technik, die natürlich vorkommende passive tellurische Quellen verwendet, um die unterirdische Widerstandsstruktur als Stellvertreter für die Kartierung geologischer Kontakte und Strukturen in Tiefen von bis zu mehreren Kilometern zu definieren.

Das Hauptziel der geophysikalischen MT-Untersuchung besteht darin, die Verteilung hoch leitfähiger horizontaler Zonen von weniger als 1,0 Ohm-Meter in Tiefen unterhalb 400 m in zwei identifizierten Sektoren in den nordöstlichen Prospektionsgebieten des Salar de Ascotan (ca. 1.775 ha) und des Salar de Carcote (ca. 1.275 ha) einschließlich des südlichen Prospektionsgebiets des Salar de Ollague (ca. 300 ha) weiter zu definieren. Der Vorschlag sieht insgesamt 60 Tensor MT-Standorte im Abstand von 600 m entlang von 3 Linien in Ascotan und weiteren 5 Linien im Gebiet Ollague-Carcote vor (Abb. 1 und Abb. 2).



Abbildung 1: OCA-Lithium-Projekt an der chilenisch-bolivianischen Grenze. Gelb umrandet sind die Prospektionsgebiete auf den Explorationskonzessionen Salar de Carcote und Salar de Ollague, auf denen magneto-tellurische (MT) Untersuchungen geplant sind.

Abbildung 2. OCA-Lithium-Projekt. Prospektionsgebiet der nordöstlichen Explorationskonzession Salar de Ascotan. Vorgeschlagene Magneto-Telluric (MT)-Untersuchungen.

Fazit: Trotz des offenkundigen geologischen Potenzials für wirtschaftliche Lithium-Salare sind in Chile nur wenige Junior-Explorer tätig. Neben Lithium Chile (TSXV: LITH) ist hier insbesondere Wealth Minerals (TSXV: WML) zu nennen. Wealth Minerals befindet sich mit seinem Ollague-Projekt in nächster Nachbarschaft zu First Lithium. Im vergangenen Herbst hat Wealth Minerals dort gebohrt. In Erwartung der Ergebnisse hat sich der Aktienkurs von Wealth Minerals seit Ende September knapp verdreifacht. Wealth Minerals wird derzeit an der Börse mit rund 135 Mio. CAD bewertet. Dem steht eine Bewertung von First Lithium von aktuell rund 11 Mio. CAD gegenüber. Allerdings ist First Lithium erst seit August vergangenen Jahres an der Börse und daher noch wenig bekannt. Gute Ergebnisse sowohl von Wealth Minerals, aber auch von den neuen MT-Tests könnten die Aktie von First Lithium beflügeln. Das Unternehmen hatte Ende September 2022 noch rund 4,4 Mio. CAD Cash.



