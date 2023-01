LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Gute Geschäfte vor Jahresende haben den Großküchenausstatter Rational 2022 noch einmal kräftig angeschoben. Nachdem das Management seine Prognose bereits im September erhöht hatte, konnte das Unternehmen zum Jahresende seine hohen Auftragsbestände abbauen. Dabei halfen ein volles Auftragsbuch und die zuletzt nachlassenden Lieferengpässe bei Elektronikbauteilen. Die vorläufigen Jahreszahlen überträfen die Prognose des Managements bei Umsatz und Gewinn, teilte Rational am Donnerstagnachmittag überraschend in Landsberg am Lech mit. Die im MDax gelistete Aktie drehte ins Plus und ging mit einem Kursgewinn von rund fünf Prozent aus dem Handel.

Mit einer Steigerung um fast ein Drittel im Vergleich zu 2021 setzte Rational vergangenes Jahr über eine Milliarde Euro um - ein neuer Höchstwert. Das Management hatte mit einem Wachstum von maximal 28 Prozent gerechnet. Mit 290 Millionen Euro entfiel dabei über ein Viertel des Jahresumsatzes auf das Schlussquartal.