Wirtschaft Grüne lehnen neue Gasbohrungen in Lüneburger Heide ab

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen in Niedersachsen lehnen neue Gasförderungen in der Lüneburger Heide ab. "Wir sprechen uns aus Klima- und Umweltschutzgründen gegen neue Gasbohrungen aus", sagte die Landesvorsitzende der niedersächsischen Grünen, Anne Kura, der "Welt".



Ziel sei es stattdessen, so schnell wie möglich aus der Förderung fossiler Energien auszusteigen. "Eine Förderung möglicher Gasfunde aus den in Rede stehenden Bohrungen im Heidekreis könnte nicht vor Ende 2024 stattfinden und wäre damit ohnehin kein Beitrag zur Lösung der akuten Krisensituation." Der kanadische Energiekonzern Vermilion will nach eigenen Angaben ab Ende 2024 an zwei bereits bestehenden, bisher aber nicht in Betrieb genommenen Bohrlöchern in den Heidekreis-Gemeinden Wietzendorf und Bad Fallingbostel heimisches Erdgas fördern.