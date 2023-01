DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat HSBC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 650 auf 760 Pence angehoben. Die weltweit steigenden Zinsen sollten der Bank sowie ihrer Konkurrentin Standard Chartered 2023 zu Rekordergebnissen verhelfen, wobei diese bei der HSBC strukturell höher ausfallen dürften, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Aussichten für die Kapitalerträge und eine Ausblicksanhebung seien bei der HSBC besser, weshalb er deren Aktie künftig bevorzuge und Standard Chartered abgestuft habe./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 6,718EUR gehandelt.