Nachdem der Mais-Future im Mai 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt bei 819 US-Cents gefunden hat und in diesem Bereich ein Topping-Muster aufgestellt hatte, folgte ein ziemlich heftiger Kurssturz zurück auf das Niveau von 561 US-Cents bis Juli selben Jahres. Dort starte eine dynamische Aufwärtsbewegung und bracht eine erste Kaufwelle an 706 US-Cents heran. Die letzten Handelswochen über waren von einer abwärts gerichteten Konsolidierung geprägt, die sich in der Charttechnik als bullische Flagge identifizieren lässt. Käufer üben zuletzt wieder merklichen Druck aus und könnten im Zuge dessen zu einem deutlichen Aufschwung und damit einer zweiten Kaufwelle führen.

Bull-Flag vor Auflösung

Gelingt es Käufern beim Mais-Future das favorisierte Szenario durch einen Kursanstieg mindestens über 685 US-Cents in Reichweite rücken zu lassen, könnte eine Aufwärtsbewegung zunächst in den Bereich von 706 US-Cents heranreichen, ein weiteres Ziel darüber ließe sich auf mittelfristiger Basis sogar um 774 US-Cents im Rahmen der seit Sommer letzten Jahres laufenden Erholungsbewegung ableiten. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen als neutral zu bewerten. Erst unterhalb der Tiefs aus Dezember 2022 von 635 US-Cents dürften wieder größere Abschläge drohen und das bullische Szenario damit in weite Ferne rücken lassen. Kursverlust auf 608 US-Cents wären dann nicht ausgeschlossen.