DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 220 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem zuversichtlichen Ausblick auf ein ordentliches Wachstum. Zusätzliches Potenzial sieht der Experte durch mögliche Marder-Panzer-Lieferungen an die Ukraine. Sein Kursziel basiert nun auf den Schätzungen für 2024./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 223,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m