DZ BANK stuft BASF SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach vorläufigen Geschäftszahlen von 61 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Operativ habe der Chemiekonzern das "annus horribilis" 2022 viel besser u?berstanden, als viele Analysten und Investoren vorhergesagt hatten, schrieb der Experte Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zyklische Talsohle dürfte spätestens in der ersten Hälfte des Jahres 2023 durchschritten sein, der Erdgaspreis liege bereits deutlich unter dem Durchschnitt von 2022./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 16:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 17:02 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 52,96EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m