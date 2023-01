GOLDMAN SACHS stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt von 6700 auf 6400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Den europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Herstellern stehe ein zweigeteiltes Jahr bevor, schrieb Analyst John Ennis in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einer schwierigen ersten Hälfte dürfte der Druck durch die Rohstoffpreise nachlassen und einer Margenerholung den Weg ebnen. Die größten größten Volumenrisiken im ersten Halbjahr drohten Danone sowie Reckitt. Ennis bevorzugt defensivere Titel wie Nestle und Lindt & Sprüngli./gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 00:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 67,20EUR gehandelt.