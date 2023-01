Core One Labs’ Akome unterzeichnet Vertrag mit der Universität Barcelona, um Tiermodellstudien zur psychedelischen Arzneimittelentwicklung zur Behandlung verschiedener neurologischer Erkrankungen einzuleiten

Teil der Phase-1-Studien von Akome („Phase 1“) waren Bioassay-Studien, die von Neuro-Zone Srl („Neuro-Zone“) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. April 2022), Fundación Medina (Granada, Spanien) und Universidad Complutense (Madrid, Spanien) durchgeführt wurden. Sie zielten darauf ab, die Aktivität der spezifischen pflanzlichen Bio-Wirkstoffe, die in den verschiedenen Patentanträgen von Akome beim US-amerikanischen Patent and Trademark Office (USPTO) abgedeckt sind, sowie die zugrunde liegenden neuropathologischen Mechanismen im Zusammenhang mit den Zielkrankheiten zu bestätigen. Die Ergebnisse der Phase-1-Bioassay-Studien waren sehr ermutigend, was darauf hindeutet, dass auch die Bio- Wirkstoffe allein ein starkes Potenzial haben, vorteilhafte Wirkungen hervorzurufen.

Vancouver, British Columbia, Kanada – 24. Januar 2023 –/IRW-Press/ – Core One Labs Inc (CSE: COOL), (OTCQB: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (im Folgenden „Unternehmen“ oder „Core One“), freut sich im Anschluss an die Pressemitteilung vom 16. September 2022 bekannt geben zu können, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. („Akome“) die Studienparameter festgelegt hat und einen Vertrag mit Fundació Bosh I Gimpera als Vertreter der Universitat de Barcelona (die „Universität Barcelona“) unterzeichnet, um die Phase-2-Studien („Phase 2“) zur Bewertung des therapeutischen Potenzials seiner Bio-Wirkstoffe auf das zentrale Nervensystem, allein und in Kombination mit verschiedenen psychedelischen Wirkstoffen, einzuleiten.

